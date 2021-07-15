Карпати Смалійчука офіційно припиняють існування

На футбольній карті України на одні Карпати поменшає. Львівський клуб Олега Смалійчука не буде заявлятися у любителі після вильоту з Другої ліги.

Заява Карпат

Співвласник клубу Олег Смалійчук розповів про спроби відродити команду та долю символу Львова. Увесь минулий сезон у клубі працювали над порятунком "левів". Структура власності чинної юридичної особи – КПФ Карпати Львів – не дозволяла їй повноцінно функціонувати, не кажучи вже про розвиток.

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Щодо другого співвласника, то він роками блокував роботу клубу. За рік часу він так і не спромігся вступити у перемовини, щоб дати другий шанс на порятунок "левам".

Смалійчук розповів, що за останній рік їм вдалось погасити борги по зарплаті усіх працівників, заборгованості за надані послуги та товари. Також вдалось зменшити борги по старих трансферах команди. Саме через них на Карпати був накладений трансферний бан.

Невже це кінець

У минулому сезоні клуб з міста Лева посів останнє місце в групі А. У Другій лізі у сезоні-2021/2022 гратимуть львівські Карпати під керівництвом Андрія Тлумака та інші Карпати, що виступають за місто Галич.

Співвласник у компанії із Сергієм Болотніковим, директором зі стратегічного розвитку, намагався перезапустити проєкт Карпат, але цього зробити їм не вдалося: "КПФ Карпати вийшли з професійного футболу і не заявляються в аматори. Але ми не можемо закрити цю юридичну особу без згоди другого співвласника, тому вона продовжить існування і буде працювати над погашенням старих боргів", – заявив Смалійчук.

Я казав це рік тому і повторюю зараз: не важливо, кому будуть належати Карпати – Смалійчуку чи комусь іншому. Єдине справді важливе – щоб бренд продовжував існувати і мав можливості розвиватися, навіть якщо для цього мені потрібно зробити крок в сторону,

– йдеться у заяві.

На останок Смалійчук подякував усім, хто вірив і допомагав у цей непростий для клубу час. Співвласник вкотре зробив комплімент уболівальникам Карпат, назвавши їх найкращими в Україні. Але остання фраза дає надію львівським фанатам на продовження історії: "Зустрінемось у секторі", – пообіцяв Смалійчук.