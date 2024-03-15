Лідер Першої ліги зіграв внічию з чемпіоном України: команда Маркевича дала гідний бій Шахтарю

Львівські Карпати готуються до весняної частини чемпіонату у Першій лізі. У товариському поєдинку проти Шахтаря "леви" перевірили власні сили.

Карпати – Шахтар 2:2

Голи: Костенко, 1, Аріельсон, 76 (пенальті) – Траоре, 13, 34.

Донецький Шахтар грав проти Карпат без низки провідних гравців, яких викликали до табору збірної України. Натомість "зелено-білі" під час зимового антракту значно оновили свій склад, пише 24 Канал.

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Чемпіон України проекзаменував Карпати

Маріно Пушич здивував парою центральних захисників. Дві позиції вперше закривали Назарина та Міроші. Проблемами в захисті львів'яни скористалися вже на 1-й хвилині зустрічі. Гол на свій рахунок записав Ян Костенко.

"Холодний душ" подів на "гірників", які ще в першому таймі зуміли відігратися. Дубль оформив буркінійський форвард Лассіна Траоре, який скористався гольовими передачами Цуканова та Невертона.

У другому таймі небезпечних моментів поменшало. За 15 хвилин до завершення поєдинку орендований у "гірників" Андрій Булеза заробив пенальті для Карпат. Одинадцятиметровий удар взявся виконувати бразильський новачок "зелено-білих" Аріельсон. Ексфорвард Полісся чітко відправив м'яч до сітки воріт.

Бойова нічия 2:2 стала закономірним підсумком поєдинку між лідерами УПЛ та Першої ліги.

Свій перший офіційний матч у 2024 році Карпати проведуть 23 березня проти Полтави. Шахтар свій наступний поєдинок у чемпіонаті зіграє 30 березня проти київської Оболоні.