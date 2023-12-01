Скинули баласт: Карпати Маркевича вказали на вихід двом провальним легіонерам

Перша ліга України пішла на перерву. Лідер групи "А" львівські Карпати теж попрямували у відпустку, а деякі футболісти достроково покинули "левів".

Мова йде про двох бразильців Едуардо та Крістіана Ноту, відхід яких анонсували у львівському клубі після останнього матчу 2023-го року. Обидва не змогли закріпитись у команді лідера групи "А".

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Мінус два бразильці

Львів'яни припинили співпрацю за згодою обох сторін. Відзначимо, що нападник Крістіан виступав у Карпатах на правах оренди із бразильської Понте Прети. У зелено-білій футболці провів 8 матчів (сумарно 275 ігрових хвилин), де у дебютній грі забив свій єдиний гол за львівський клуб. Сталось це у домашньому поєдинку проти Епіцентра.

Натомість Едуардо Сантос Соарес мав повноцінний 2-річний контракт до кінця червня 2025-го. 22-річний опорник перебрався до "левів" у липні 2023-го із польського клубу Радуня. Взяв участь лише в одному матчі лідера однієї з груп Першої ліг України (отримав 45 хвилин у грі проти харківського Металіста).

У львівському клубі подякували футболістам за роботу та побажали успіхів у нових командах.

Це перші офіційні зміни у розташуванні команди Мирона Маркевича.

Тепер у таборі львів'ян залишається лише один бразильський футболіст Ігор Невес, який наколотив 8 голів у 18 матчах за Карпати. Також в активі 24-річного нападника один асист.

Відпустка Карпат триватиме до 22 січня 2024-го року. Після чого команда, можливо, проведе свій тренувальний збір в Іспанії, якщо "леви" отримають дозвіл на виїзд за кордон.

Підопічні Маркевича вийшли у чемпіонську групу, набравши 45 балів у 18-ти турах.