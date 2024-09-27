Гуцуляк проти "колишніх": чи зможуть Карпати у патріотичній формі перемогти Полісся

У суботу, 28 вересня, львівські Карпати прийматимуть житомирське Полісся. Це буде одне із центральних протистоянь 8-го туру УПЛ нового сезону-2024/2025.

В очній зустрічі зійдуться 10-та та 3-тя команди нового сезону УПЛ-2024/2025. Карпати після 7-ми турів набрали 8 очок. Натомість Полісся здобуло майже вдвічі більше балів – 14 пунктів, пише 24 Канал.

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Зелене дербі у Львові

У минулому турі першості обидві команди здобули очки. Львівський клуб мінімально обіграв в Одесі Чорноморець (0:1). Єдиний та переможний гол у складі "левів" забив зі штрафного фланговий оборонець Тарас Саків. Футболіст потрапив у символічну збірну 7-го туру УПЛ.

Полісся ж вдома вирвало нічию у черкаського ЛНЗ 1:1. Олексій Гуцуляк врятував зграю "вовків". Якраз для 26-річного правого вінгера цей матч буде особливим. До січня 2020-го Гуцуляк виступав за "зелено-білих" (із перервою на поїздку в іспанський Вільярреал).

Напередодні матчу львів'яни анонсували, що зіграють не у традиційних "зелених" чи "білих" кольорах. Футболісти одягнуть на поєдинок проти Полісся "червоно-чорний" комплект.

Відео анонсу від Карпат

Важливо! Матч Карпати – Полісся відбудеться на стадіоні "Україна". Стартовий свисток пролунає 28 вересня о 18:00 (за київським часом).

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Хоч і Полісся гратиме на виїзді, але саме на їх перемогу стоїть кращий коефіцієнт 2,01. Натомість звитяга "левів" оцінена у 3,90. Яка ймовірність нічиї у Львові – 3,60.

На те, що підопічні Лупашка не програють (Фора 0) – 2,71.

Обидві команди відзначаться у матчі – 1,88.

Саме житомирському клубу пророкують перший гол у поєдинку – 1,70. А те, що Карпати на правах господарів першими відкриють рахунок – 2,61.

Чи буде нічия в одному із таймів? Так – 1,48, ні – 2,52.