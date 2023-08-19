Прокляття одного голу: Карпати Маркевича вперше в сезоні загубили очки – відеоогляд

У п'ятницю, 18 серпня, львівські Карпати відкривали програму 4-го туру Першої ліги України-2023/2024. Нива Бузова стала першою командою, яка змогла відібрати очки у "левів".

Карпати – Нива Бузова 1:1

Голи: Іґор, 49 – Тименко, 90+1

На футбольному полі стадіону "Україна" у Львові зійшлись лідери групи "А". З перших хвилин команда Мирон Маркевича взяла м'яч під контроль та створила декілька небезпечних атак. Щоправда, у більшості із них не було того останнього завершального удару, пише 24 Канал.

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Здавалось, що "леви" хочуть зайти із м'ячем у ворота Ниви. У складі господарів голи у свій актив могли записати Підлепенець та Костенко. Але голкіпер гостей Клімов дуже надійно діяв біля власних воріт.

Наприкінці першого тайму вбивчий момент змарнував бразильський легіонер Карпат Іґор. Демченко елегантною передачею п'яткою вивів бразильця на ворота Ниви, але і в цьому моменті воротар гостей був на висоті.

Перша частина зустрічі закінчилась без голів 0:0. Обом тренерам було про що подумати та що сказати у перерві матчу.

У перші 45 хвилин слід відзначити роботу на полі Демченка, який неодноразово загострював своїми діями гру. Однак часто партнери по команді не розуміли задуми Єгора через брак зіграності.

Після відпочинку Маркевич відреагував на гру двома замінами. На полі з'явились Саків та Картушов, які змінили на полі Костенка та Сухара відповідно.

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Другий тайм розпочався із голу від "зелено-білих". Полегенько віддав на Підлепенця, той завдав удару по воротах суперника, м'яч на шляху до володінь Ниви знайшов ногу Іґора. Рикошет від бразильця дезорієнтував голкіпера та таки залетів у ворота гостей – 1:0.

Переможний рахунок у матчі для "левів" протримався аж до компенсованого до поєдинку часу. На першій доданій хвилині Дворовенко далеко вкинув іх ауту, а Тименко головою красиво перевів м'яч у ворота Карпат. Рахунок став рівним 1:1.

Могла Нива виривати перемогу. Нехтій влучив у поперечину зі штрафного. Кожухар повинен подякувати каркасу воріт, які врятували його від пропущеного голу.

Фінальний свисток зафіксував нічию у Львові 1:1. Це перша втрата очок для команди Маркевича. Мирону Богдановичу слід задуматись над грою своїх підопічних, як поки що не вражає.

Нива Бузова та Карпати продовжують посідати перше та друге місця у групі "А" відповідно. Обидва клуби мають рівну кількість балів – по 10.

Карпати – Нива Бузова: відеоогляд матчу