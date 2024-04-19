Центральний матч за чемпіонство: онлайн-трансляція дербі лідерів Карпати – Інгулець

У п'ятницю, 19 квітня, розпочнеться 23-й тур Першої ліги України-2023/2024. Центральне дербі лідерів сезону Карпати – Інгулець можна буде переглянути у прямому ефірі безпосередньо на сайті 24 Каналу.

На футбольному полі стадіону Україна у Львові зійдуться перша та друга команди турнірної таблиці. І Карпати, і Інгулець претендують на підвищення у класі, пише 24 Канал.

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Центральне протистояння сезону

Після 22-х турів львів'яни набрали 57 балів, випереджаючи свого наступного суперника вже на 8 балів. Натомість клуб із Петрового випереджає Лівий берег, який йде третім у таблиці, на 4 пункти.

У минулому турі Карпати обіграли мінімально на виїзді Лівий берег 0:1. Єдиний та переможний м'яч у складі команди Мирона Маркевича забив Євген Підлепенець.

Інгулець вдома з ідентичним рахунком переграв Епіцентр – 4-ту команду турнірної таблиці. Перемогу клубу із Петрового приніс Максим Мельничук.

Центральний матч сезону Першої ліги Карпати – Інгулець розпочнеться 19 квітня о 13:00.

"Леви" підходять до матчу із кадровою втратою. У грі проти Інгульця Мирон Богданович не зможе розраховувати на основного лівого захисника Тараса Саківа, який пропускає гру через перебір жовтих карток.

Онлайн-трансляція матчу Карпати – Інгулець

До слова, 19 квітня відбудеться ще один поєдинок у групі на підвищення у класі, у якому Прикарпаття (9-та команда у таблиці) прийматиме Полтаву (6-та команда таблиці). Початок о 12:00.