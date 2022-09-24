Карпати підтримали бійців ЗСУ, які визволяють Херсон від окупантів: фото нової форми

Львівяни вийшли на матч з Епіцентром у спеціальній екіпіровці на честь контрнаступу на Херсонщині. Правда, результат матчу виявився для Карпат невдалим.

Паралельно із матчем збірної України проти Вірменії проходили і матчі Першої Ліги. На суботу були винесені три матчі 5 туру.

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Центральним у групі А став поєдинок у Львові, де Карпати приймали Епіцентр. "Леви" йшли без втрат, вигравши всі чотири поєдинки на старті.

Перед грою з Епіцентром львівяни вирішили підтримати бійців ЗСУ. Львівяни з'явилис ь матч у зелених футболках із білим хрестом по центу. "Херсонська офензива" – саме такий напис був нанесений на хрест.



Фото нової форми Карпат / інстаграм клубу

Нагадаємо, що слово "офензива"є військовим терміном. Саме так називається наступальна військова операція з визволення територій. Нагадаємо, що Херсон вже майже сім місяців окупований російськими військами.

До слова, матч проти Епіцентра став першим невдалим для Карпат цього сезону. Команда Андрія Тлумака програла з рахунком 0:2 і тепер ділить лідерство із дунаївцями.

. 16 команд Першої Ліги поділились на дві групи по 8 клубів. Після того, як вони відіграють один з одним по два матчі, ТОП-4 з кожної групи об'єднаються у групу боротьби за вихід в УПЛ. До еліти потраплять перші дві команди, а ще два клуби зіграють у плей-офф за перехід в УПЛ.