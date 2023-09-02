Долю матчу вирішили дебютанти: Карпати впевнено обіграли конкурента за вихід в УПЛ

Команда Мирона Маркевича здобула п'яту перемогу в сезоні. У складі "левів" голами відзначилися абсолютні новачки.

Карпати – Епіцентр 2:0

Голи: Крістіан, 74, Равлик, 81

Львівські Карпати в останні дні трансферного вікна дозаявили кілька нових футболістів. Саме вони стали героями поєдинку 6-го туру Першої ліги проти Епіцентру, повідомляє 24 Канал.

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Джокери Маркевича

У першому таймі обидві команди не зуміли відкрити рахунок у зустрічі. Неточностями на завершальній стадії атак грішили Максим Гірний в Епіцентру та Костенко з Демченком у Карпат.

По перерві ситуація на полі змінилася. Гостроти діям "левів" додали новобранці: бразилець Крістіан та екснападник Агробізнесу Равлик, які з'явилися на полі на 73-й хвилині. Саме цим двом футболістам судилося вирішити долю поєдинку.

На 74-й хвилині матчу Крістіан замкнув флангову подачу Полегенька. А згодом Равлик встановив остаточний рахунок в зустрічі – 2:0.

Відео голу Крістіана

Відео голу Равлика

Відзначимо, що у звітному поєдинку дебютував за Карпати ще один відомий виконавець. Колишній захисник Олександрії Владислав Бабогло, який захищає кольори збірної Молдови, надійно відіграв у захисті, що дозволило зберегти ворота "сухими".

У підсумку команда Маркевича набрала 16 балів у 6 матчах та одноосібно очолила турнірну таблицю групи А Першої ліги. В наступному турі Карпати зіграють на виїзді проти Агробізнесу.

Епіцентр, який теж претендує на вихід до УПЛ, займає 5-ту сходинку в групі А. На рахунку команди Сергія Нагорняка 8 очок. У 7-му турі команда з Кам’янець-Подільського зустрінеться з Буковиною.

Відеоогляд матчу Карпати – Епіцентр