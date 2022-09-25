Карпати зазнали першої поразки у Першій лізі: один матч туру перенесений через обстріли

Епіцентр став тою командою, яка завдала Карпатам першої поразки у Першій лізі України. Інтрига у турнірній таблиці стає лише напруженішою.

Карпати – Епіцентр 0:2

Голи: Гірний, 14, 38 (п)

Початок поєдинку був за "левами". Однак реалізація підводила гравців Андрія Тлумака, яка протистояла прямому конкуренту за лідерство у Першій лізі України, пише 24 канал.

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Але першими забили гості, але зробили це не без допомоги Карпат. Нічого не віщувало біди для уболівальників львівського клубу, як голкіпер "левів" Льопка став головним винуватцем у першому м'ячі.

Воротар вирішив не вибивати на частину поля суперника м'яч, а розіграти із ближнім. Однак віддав прямо у ноги найближчого суперника Епіцентра Гірного, який одразу потужно пробив під поперечину. Воротарю Карпат нічого не залишалось, як хапатись за голову – 0:1.

Підопічні Сергія Нагорняка добре користались помилками суперника. Спершу Махнєв під тиском невдало виніс м'яч із власної частини поля, а вже через декілька секунд сфолив на Барбосі у власному штрафному. Легіонер Епіцентра почув руку на своїй спині та впав. Суддя без вагань вказав на 11 метрів. Пробивати пенальті взявся Гірний. Льопка вгадав напрямок удару, але не дотягнувся до м'яча – 0:2.

М'яч просто не ліз у ворота гостей. Удару Кожанова, Рябова та Чачуа, то ловив голкіпер, то їм бракувало влучності.

У другому таймі "леви" продовжували влаштовувати навалу на ворота суперника, але забити так і не вдалось.

Карпати вперше поступились у сезоні 0:2 та ще й на власному полі. "Леви" разом із Епіцентром після 5-ти турів мають у своєму активі по 12 очок.

Карпати – Епіцентр: відеоогляд матчу

Результати інших матчів

Група "А"

ФСК Маріуполь – Нива 0:2

Прикарпаття – Діназ 0:1

Полісся – Буковина (початок 25 вересня о 15:00)

Група "Б"