Карпати вирвали перемогу у футбольній драмі у Діназа: результати матчів Першої ліги України

Відбулись усі матчі 11-го туру Першої ліги України. Одним із найцікавіших поєдинків була зустріч львівських Карпат та вишгородського Діназу.

Карпати – Діназ 3:2

Голи: І. Когут, 38, Кожанов, 64 (п), Репета, 90 – Богунов, 8, Мораренко, 77

Початок матчу був повністю за Карпатами. "Леви" вже через 40 секунд після стартового свистка арбітра створили першу гольову загрозу. Але фарт був на стороні Діназу. Господарі повністю контролювали гру та не давали легко "дихати" супернику, пише 24 канал.

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Однак володіли грою Карпати, а нулі на табло легендарного стадіону "Україна" розмочили гості. Але не без долі фарту. Білоус хотів перевірити пильність Фастова, який вперше у сезоні стояв у рамці воріт "левів" замість Льопки. М'яч на шлях до львівських воріт знайшов спину Богунова. Такий рикошет не лише змінив напрямок польоту м'яча, а й дезорієнтував голкіпера Карпат. Діназ відкрив рахунок у поєдинку 0:1.

Уболівальники Карпат взяли за голову, адже команда чудово розпочала поєдинок, але пропустила першою.

Підопічні Тлумака постійно тиснули на ворота, які захищав Коржук. Але ні удар Кожанова, ні Івана Когута не приніс потрібний результат.

Була "пожежа" біля гостьових воріт після удару Болденкова після подачі з кутового від капітана Карпат Кожанова – над поперечиною.

На 38-й хвилині "леви" таки досягли свого та забили після безлічі створених небезпечних моментів. Кутовий став гольовим. Діназ розрядив ситуацію у власному штрафному після подачі з кута футбольного поля, але м'яч відлетів прямісінько під удар Козак. Іван без вагань красиво закрутив його у ворота вишгородського клубу – 1:1.

У другому таймі Карпати продовжували грати першим номером. Такої кількості кутових від "левів" ми ще не бачили за матч.

На екваторі другої 45-хвилинки команда Тлумака вперше за поєдинок першою повела у рахунку 2:1. М'яч у штрафному Діназу знайшов руку Корешкова – пенальті. 11-метровий взявся виконувати Кожанов. Капітан Карпат холоднокровно переграв воротаря.

13 хвилин львів'яни мали перевагу на табло. На 77-й хвилині Діназ завдяки Мораренку зрівняв рахунок 2:2.

Здавалось, що поєдинок закінчиться бойовою мировою. Але інакше гадали підопічні Андрія Тлумака. На останній 90-й хвилині Кожанов виконав класну передачу у штрафний суперника. Найкраще на другому поверсі головою зіграв невисокий Репета – 3:2. Заміна Тлумака спрацювала. Це перший гол Репети у футболці Карпат.

На останніх секундах Тлумак через емоції побачив перед собою червону картку та не зміг керувати командою з технічної зони.

Львів'яни здобули три домашні очки та вже готуються до майбутньої виїзної гри проти Епіцентра (11 листопада).

Карпати з 25 очками продовжують йти другими, поступаючись лідеру ліги Поліссю 6 балами.

Результати інших матчів 11 туру

Група "А"

Прикарпаття – Буковина 2:1

ФСК Маріуполь – Епіцентр 0:1

Полісся – Нива 2:1

Група "В"