Вольова перемога Динамо: кияни з диво-голом Піхальонка обіграли Карпати

Поєдинок у Львові між Карпатами та Динамо закривав суботню програму 3-го туру УПЛ. Команда Олександра Шовковського не без проблем здобула перемогу.

Карпати – Динамо 1:3

Голи: Очеретько, 1 – Піхальонок, 23, Ванат, 58, Ярмоленко, 90+1 (з пенальті)

Динамівці прибули до Львова після успішного матчу проти Глазго Рейнджерс (2:0) у Лізі чемпіонів. Тож головний тренер киян Олександр Шовковський провів ротацію складу, пише 24 Канал.

Читайте також Присутність Усика не допомогла: Полісся втратило два бали в матчі з Інгульцем

Динамо на класі перемогло Карпати

Початок поєдинку шокував іменитих гостей. Футболісти не встигли розвести м'яч у центрі поля, як він опинився у сітці воріт Бущана. Львів'яни розіграли швидку комбінацію, яку точним ударом завершив орендований у Шахтаря Очеретько.

"Біло-сині" у середині першого тайму відновили паритет. Піхальонок красивим ударом з-за меж штрафного майданчика поцілив у дев'ятку воріт Кемкіна. Цей гол став третім для новачка Динамо.

Нічийний результат на табло тримався до 58-ї хвилини. Шапаренко, який з'явився на полі в другому таймі, відпасував на Ваната, який закотив м'яч у ворота.

Головний тренер "левів" Владислав Лупашко замінами спробував переломити хід поєдинку. Бразилець Стеніо міг стати героєм поєдинку, але з його ударом впорався Бущан. За 10 хвилин до завершення основного часу Устименко забив Динамо, але за мить до цього лайнсмен зафіксував офсайд.

На 90-й хвилині Ярмоленко заробив для Динамо пенальті, який чітко реалізував. Кемкін був безсилий допомогти команді.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу Динамо з рахунком 3:1.

Відеоогляд матчу Карпати – Динамо