Вдарив лежачого півфіналіста ЧС-2022: колишній гравець Динамо потрапив у новий скандал – відео

Карлос Самбрано не може похвалитись яскравою футбольною кар'єру, зате часто потрапляє у неприємні ситуації. На цей раз перуанець не стримав емоції у товариській грі з Марокко.

Під час паузи на міжнародні матчі проходили ігри не тільки кваліфікації Євро-2024. Також багато збірних організовували товариські поєдинки, в тому числі сенсаційний півфіналіст ЧС-2022 Марокко, пише 24 канал.

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Спочатку марокканці змогли неочікувано здолати збірну Бразилії (2:1), а через кілька днів зійшлись з національною командою Перу. Цей поєдинок не був видовищним, завершившись з рахунком 0:0. Втім спаринг запам'ятався скандалом.

Нахабна поведінка ексдинамівця

На 77 хвилині захисник перуанців Карлос Самбрано зірвав атаку Марокко, збивши з ніг Соф'яна Буфаля. Втім футболіст Альянс Ліма на цьому не зупинився і ще вдарив ногою по лежачому півзахиснику.

Соф'ян також у відповідь вдарив Карлоса. Після цього між командами зав'язалась затяжна бійка, а суддя у підсумку вилучив з поля як Самбрано, так і Буфаля.

Відео сутички у матчі Перу – Марокко:

Скандальне минуле Самбрано

Це далеко не перший скандал за участю 33-річного захисника. Раніше Самбрано ловили на керуванні у нетверезому вигляді, а також звинувачували у домаганнях до дівчат в нічному клубі.

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А у січні Карлоса побачили на вечірці прям напередодні важливого матчу для збірної Перу. Загалом за свою національну збірну Самбрано відіграв 59 матчів, забивши 4 голи та з'їздивши з нею на ЧС-2018.

У клубній кар'єрі він представляв Шальке, Санкт-Паулі, Айнтрахт, Рубін, ПАОК, Динамо Київ, Базель, Бока Хуніорс та Альянс Ліму. Правда, за киян, де він числився у 2018-2019 роках, Карлос так і не провів жодного поєдинку.