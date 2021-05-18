Бензема вперше за 6 років отримає виклик у збірну Франції

Нападник мадридського Реала Карім Бензема може повернутися у збірну Франції. Очікується, що Бензема вперше за 6 років отримає виклик у національну команду.
Повернення ініціював Дешам
За інформацією Le Parisien, 33-річний гравець буде включений у заявку з 26 гравців на Євро-2020.
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Повідомляється, що повернення Бензема у збірну Франції ініціатива головного тренера Дідьє Дешама.
Він упевнений, що включення Каріма до складу команди на Євро – своєчасне рішення і допоможе зі спортивної точки зору.
- У сезоні-2020/2021 Бензема відіграв за Реал 45 матчів. У його активі 29 голів та 8 асистів.
Чому Бензема не грав за збірну Франції
- Бензема не грав за збірну 6 років. У 2015 році його відсторонили після конфлікту з Матьє Вальбуена.
- Карім потрапив у скандал, пов'язаний із шантажем Вальбуена. Його підозрювали у тому, що він, разом із трьома зловмисниками вимагав у Вальбуена 150 тисяч євро.
- Бензема відсторонили від виступів за збірну Франції. За рішенням федерації футболу він пропустив домашній для Франції чемпіонат Європи-2016 та чемпіонат світу-2018.