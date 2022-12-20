Бензема може відновити кар'єру за збірну Франції, але лише за однієї умови
Джерело:Footmercato
Карім Бензема через травму не зміг зіграти на чемпіонаті світу-2022 з футболу, який міг стати для нього останнім у кар'єрі. Після фіналу нападник оголосив про закінчення виступів за національну кар'єру.
Епоха 35-річного форварда мадридського Реала у національній команді підійшла до свого закінчення. Але не все так однозначно. Ймовірно, що Карім Бензема, який пропустив останній Мундіаль, мав конфлікт із головним тренер збірної Франції Дідьє Дешамом.
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Дешаму точно не сподобається
Через що й поставив крапку у виступах за збірну. Однак французькі фанати все ще мають шанс побачити кумира у футболці "Ле Бле". Але є одна умова. Замість Дешама у тренерське крісло повинен прийти колишній наставник Реала Зінедін Зідан, який вдало попрацював із Бензема у минулому.
Майбутнє Дешама у збірній Франції має вирішитись найближчими тижнями. У січні 2023 року Дешам має зустрітись із керівництвом Федерації футболу Франції (FFF).
Раніше повідомлялось, що Дешам не втратить свого місця на чолі віцечемпіонів ЧС-2022. Нинішній наставник поведе збірну на Євро-2024. Можливо, навіть буде готувати команду до наступного Мундіалю.
Головне про кар'єру Бензема у збірній Франції
- Дебютний матч за головну команду країни датований 28 березня 2007 року. Тоді у товариському поєдинку Бензема відіграв 45 хвилин та полі та одразу відзначився голом у воротах Австрії. Цей єдиний гол Каріма приніс мінімальну перемогу Франції у зустрічі 1:0.
- У футболці національної команди відіграв 97 матчів, у яких наколотив 37 голів. Також у його активі 20 асистів та лише одна жовта картка.
- Останнім його поєдинком за збірну стала гра проти Хорватії у Лізі націй, у якій Бензема відіграв усі 90 хвилин, але не допоміг "Ле Бле" уникнути поразки 0:1.