Караваєв подвоїв перевагу України у матчі з Вірменією: яскраве відео

Другий тайм проти Вірменії виявився більш щедрим на голи, ніж перша 45-хвилинка. Олександр Караваєв подвоїв перевагу України.

Чудовий матч у виконанні динамівця

Олександр Караваєв став автором другого голу збірно України у матчі Ліги націй. Фланговий захисник оформив за системою "гол плюс пас", пише 24 канал.

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Динамівець до асисту на Руслана Маліновського додав ще й гол. Передача захисника з флангу була заблокована. М'яч знову відлетів у ноги Караваєва, який класно обвів його повз руки голкіпера – 2:0.

Відео голу Караваєва