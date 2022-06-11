Караваєв подвоїв перевагу України у матчі з Вірменією: яскраве відео
11 червня 2022 , 17:41Читать новость на русском
Другий тайм проти Вірменії виявився більш щедрим на голи, ніж перша 45-хвилинка. Олександр Караваєв подвоїв перевагу України.
Чудовий матч у виконанні динамівця
Олександр Караваєв став автором другого голу збірно України у матчі Ліги націй. Фланговий захисник оформив за системою "гол плюс пас", пише 24 канал.
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Динамівець до асисту на Руслана Маліновського додав ще й гол. Передача захисника з флангу була заблокована. М'яч знову відлетів у ноги Караваєва, який класно обвів його повз руки голкіпера – 2:0.
Відео голу Караваєва