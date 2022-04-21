Караваєв не стримав сліз під час пресконференції Динамо: щемливе відео

Київське Динамо зіграло свій третій матч у рамках благодійного турне Європою. 21 квітня у Румуні кияни вийшли на поле проти ЧФР Клуж.

Караваєв не стримав емоцій під час пресконференції

На наступний день після матчу відбулася пресконференція. Помічник головного тренера Мірчі Луческу Еміліан Карас та півзахисник Олександр Караваєв розповіли про час перебування у Румунії, а також благодійні матчі.

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У Румунії Караваєв подякував за теплу зустріч. Футболіст наголосив, що всім гравцям надзвичайно важливо грати зараз заради своєї країни.

"Насамперед хотів би подякувати за такий прийом. Коли ми гуляли містом, запрошували всіх перехожих на матч та давали безкоштовно квитки, які люди із задоволенням брали. Це єдине, що ми можемо зробити зараз – виходити на футбольне поле, грати у футбол та збирати кошти для своєї Батьківщини. Ми це вміємо, ми це робимо, і якщо є така можливість зараз, то ми будемо використовувати її максимально та віддаватимемося в кожному матчі", – сказав гравець.

"Дуже важко емоційно виходити на поле"

За словами Олександра, футболістам важко змагатися на полі у нинішніх реаліях. Команда стурбована останніми подіями в Україні.

"Дуже важко емоційно виходити на поле та грати у футбол, думати про щось інше, оскільки всі знають, яка зараз ситуація у нашій країні. Але скрізь, де ми бували, нас дуже тепло приймали, усі допомагали нам. Тому хотілося би подякувати всім країнам, містам та футбольним клубам, які разом із нами допомагають Україні, що страждає від військових дій. Упевнений, що невдовзі ми переможемо", – зазначив Караваєв.

Наприкінці пресконференції Караваєв не зміг стримати емоцій. Гравець висловлюючи подяку українській армії, заплакав і не зміг її продовжити.

Також велика подяка та низький уклін української армії, нашим воїнам, які захищають рідну землю,

– встиг сказати футболіст.

Відео з пресконференції

Незабаром кияни мають вирушити у Дортмунд для гри проти місцевої Боруссії.