Динамо може вказати на двері захиснику збірної України

Київське Динамо незабаром може попрощатись із футболістом збірної України. Олександр Караваєв поки що ще не вів перемовин із клубом про продовження співпраці.

Вже наприкінці червня в Олександра Караваєва закінчується контракт із Динамо. Тому захисник може стати вільним агентом та вперше за декілька років перебратись в іншу команду. Востаннє захисник грав поза межами "біло-синіх" влітку 2019-го року, коли виступав за луганську Зорю.

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Досвідчений захисник може втратити статус динамівця

Ймовірно, що кияни будуть будувати омолоджену команду та робити ставку на своїх вихованців, яких вже чимало зіграло за дорослу команду у поточному сезоні-2022/2023.

Наразі доля Караваєва у столичному клубі висить у повітрі. Також київський гранд може покинути досвідчений голкіпер Денис Бойко, якого ЗМІ сватають у житомирське Полісся, яке підвищилось у класі з Першої ліги України.

Попереду у киян ще остання гра проти Металіста 1925. Після чого команда піде у відпустку, а тренерський штаб на чолі з Мірчею Луческу визначиться із тим, хто покине колектив.

Караваєв віддав Динамо три успішні роки

У липні 2019-го підписав контракт із Динамо. Із того часу не покидав команду та став стабільним гравцем основи.

Від моменту переходу провів у футболці киян вже 129 матчів, у яких Караваєв забив 4 голи та віддав 15 результативних передач.

Більше поєдинків він провів лише за луганську Зорю.

Разом із киянами здобув 5 трофеїв.

Матч Динамо – Металіст 1925 відбудеться 4 червня о 15:00. Навіть перемога не вплине на розташування киян у турнірній таблиці УПЛ. "Біло-сині" з 59 очками йдуть 4-ми, на якому ж і закінчать сезон. Адже до третьої Зорі відставання у 5 балів, а перевага над п'ятою Олександрією складає 16 балів. Динамо у наступному сезоні зіграє у кваліфікації Ліги конференцій.