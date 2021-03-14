Каратистка Терлюга здобула "бронзу" на першому турнірі за рік у Стамбулі

У Стамбулі стартував перший турнір Karate 1-Premier League. Українська каратистка Анжеліка Терлюга здобула "бронзу" змагань.

Вдалий початок від Терлюги

Відразу на першому старті українська збірна не залишилась без нагород. У поєдинку за третє місце Анжеліка Терлюга здобула перемогу над болгаркою Іветою Горановою.

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До слова, востаннє каратисти виходили на татамі ще у березні 2020 року, коли відбувались змагання у Зальцбурзі (Австрія).

Гідний бій українці дала представниця з Болгарії Івета Горанова. Дівчата внічию завершили сутичку 0:0, але судді більшість голосів віддали на користь Терлюги, яка є першою володаркою олімпійської ліцензії.

Анжеліці нарешті вдалось взяти реванш у болгарської каратистки. До цього турніру 28-річна одеситка двічі поступалась суперниці на великих турнірах. Спершу на чемпіонаті світу у 2018 році, а вже наступного 2019 року Анжеліка програла Горановій на Європейських іграх.

Для Терлюги ця нагорода стала ювілейною 20-ю на турнірах Прем’єр-ліги. У її доробку тепер 10 золотих, 3 срібних та 7 бронзових медалей. Якщо брати до уваги великі міжнародні змагання, то титулована українка підіймалась на п'єдестал 33 рази.

Дівчина вже встигла у своїх соцмережах похизуватись нагородою та подякувала усім прихильникам за теплі слова та підтримку.

Бум. Моя вечірка. Дякую усім, хто вболівав та бажав перемоги,

– написала спортсменка.

Всі сутички Анжеліки Терлюги у Стамбулі

Анжеліка на своєму шляху до нагороди перемогла індійку Діпіку Дхіман (8:0), швейцарку Маю Шарер (4:1) та досвідчену італійку Сару Кардін (2:0).

Єдиною серед суперниць, які вдалось зупинити переможну ходу Терлюги стала каратистка Чилі Валентина Торро Менес. Бій між дівчатами завершився із рівним рахунком 5:5, але судді віддали звитягу суперниці.