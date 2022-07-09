Каратистка Терлюга принесла Україні "золото" на дебютних для себе Всесвітніх Іграх

Два дні тому стартували Всесвітні Ігри в американському Бірмінгемі. Перше "золото" з карате принесла Україні наша спортивна зірочка Анжеліка Терлюга.

Жодна з суперниць не може її зупинити

Для каратистки з Одеси ці Всесвітні Ігри стали дебютними та одразу успішними. На татамі Анжеліка Терлюга, яка виступає у ваговій категорії до 55 кілограмів, вийшла 8 липня, пише 24 канал.

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На шляху до золотої медалі українка у групі здолала Валерію Кумізакі (3:3) та чемпіонку Олімпіади-2020 Івет Горанова (3:0). Відзначимо, що саме болгарська каратистка забрала з-під носа Терлюги олімпійське "золото" у Токіо.

Це друга перемога для Анжеліки над Горановою у цьому сезоні. Терлюга посіла перше місце у групі та продовжила боротьбу за нагороду Всесвітніх ігор-2022.

У півфіналі на українську каратистку чекав екзамен проти суперниці з США, а у вирішальній сутичці зійшлась на татамі з єгиптянкою Ахлам Юссеф. Терлюга мінімально здолала опонентку (1:0) та підійнялась на найвищу сходинку п'єдесталу.

Каратистка Анжеліка Терлюга – переможниця Всесвітніх Ігор-2022.



"Золото" Терлюги на Всесвітніх Іграх-2022/ Фото з інстаграму каратистки

Під час нагородження Терлюга традиційно емоційно виконала гімн України, а український прапор підійнявся вище інших.

У цей змагальний день на татамі з'явилась ще одна українська каратистка Катерина Крива. Але уродженка Хмельницького програла усі свої сутички.

На Всесвітніх Іграх Україну представляє шість каратистів – Станіслав Горуна, Анжеліка Терлюга, Катерина Крива, Галина Мельник, Аніта Серьогіна та Різван Талібов. Четверо з них ще вийдуть на татамі.