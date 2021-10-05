Капітуляція російського "вітязя": 8 років тому в Москві Кличко побив Повєткіна – відео

Рівно 8 років тому, 5 жовтня 2013 року, в московському спорткомплексі "Олімпійський" наш легендарний боксер Володимир Кличко за очками переміг в 12-раундовому бою росіянина Олександра Повєткіна і зберіг чемпіонські титули за версіями WBA, IBF, WBO, IBO і журналу The Ring.

Розвиток бою

Бій відбувався від першого і до останнього раунду під диктовку українця. Тому закономірною стала перемога одноголосним рішенням суддів на користь Володимира Кличка.

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Повєткін виявився не в змозі хоч чим-небудь здивувати. Володимир розстрілював його з дальньої дистанції і навалювався в клінчі. Кличко став автором перших нокдаунів у кар'єрі Олександра: один - у другому раунді і ще три – в сьомому. У 11-му рефері зняв з нього очко - за поштовх, але на перемогу одноголосним рішенням суддів це ніяк не вплинуло. Цифри на трьох картках були однаковими – 119:104.

За цей поєдинок Володимир отримав рекордний для себе гонорар в розмірі 17,4 млн доларів. У Росії, згідно з деякими оцінками, бій в цілому подивилися близько 23 мільйона чоловік. Приблизно така ж кількість глядачів подивилася бій і в Україні. До слова, це була перша поразка в кар'єрі Олександра Повєткіна. Після цього бою Володимир Кличко ще тричі захищав свої титули, поки 28 листопада 2015 роки не зазнав поразки від Тайсона Ф'юрі.

Поєдинок також запам'ятався численними вигуками тренерів і вболівальників Повєткіна, які чітко було чути під час трансляції. "Відбивай руки йому", "Бєй пєтуха!", "Саня, давай по-братськи" – ці фрази миттєво розлетілися інтернетом.

Кличко – Повєткін: відео найкращих моментів бою