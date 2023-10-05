Капітан Шахтаря розкрив деталі розмови з тренером, яка допомогла здолати Антверпен

Донецький Шахтар здобув свою першу перемогу та перші три бали у груповому розіграші Ліги чемпіонів-2023/2024. Капітан "гірників" Тарас Степаненко прокоментував вольову перемогу команди над Антверпеном.

Дубль Данила Сікана та гол зі штрафного від Ярослава Ракіцького принесли перемогу Шахтарю 2:3. Однак цієї звитяги могло і не бути, якби капітан Антверпена реалізував пенальті на останніх секундах зустрічі.

До теми Герой "гірників": УЄФА оголосила найкращого футболіста матчу Антверпен – Шахтар

Степаненко: Слава Богу, що удача нам обернулася обличчям

Капітан Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував цей епізод із призначенням пенальті після його гри рукою у штрафному "гірників".

"Авжеж, я дуже переживав у цей момент. Я не встиг зреагувати – вже рефлекторно підставляв голову, а від голови – у руки влучив м’яч. Я завжди перед грою готуюся, що будь-який удар – руки за спину. Тому що зараз ВАР, все видно. А у цьому моменті просто не встиг зреагувати. Був такий удар сильний. Там 100% пенальті. Слава Богу, що удача нам обернулася обличчям. Тому що так відпрацювали другий тайм, заслужили на перемогу", – розповів Тарас.

"У команді іноді повинна бути чоловіча розмова"

Опорник розповів, що усі пропущені голи Шахтаря у Лізі чемпіонів були після грубих помилок команди. Степаненко додав, що у таких моментах йому та партнерам по команді слід забути за красу, а зіграти просто та надійно. За словами Тараса, наразі команда не може віднайти свою гру. Капітан донеччан сподівається, що ця перемога над Антверпеном стане поштовхом для української команди.

Розповів Степаненко і про розмову з головним тренером у перерві поєдинку після провального першого тайму.

По-перше – про мотивацію, що так не грають у Лізі чемпіонів. І про помилки. Футболісти між собою поговорили. Довелося пару слів сказати. Вважаю, в команді іноді повинна бути чоловіча розмова. Щоб ти не ходив та ображався на когось, а сказав. Думаю, всі зрозуміли. У другому таймі грали як команда, це сподобалося,

– відповів Степаненко.

І справді, слова Патріка ван Леувена у перерві перевернула хід поєдинку із ніг на голову. "Гірники" почали більше огризатись на футбольному полі, тому в Антверпена майже нічого не виходило в атакувальних діях.

Попереду у Шахтаря дві поспіль зустрічі із лідером групи "Н" Барселоною у Лізі чемпіонів – 25 жовтня та 7 листопада відповідно.