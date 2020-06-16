"Капітан – не той, хто у дворі краще за всіх грає": ексворотар "Динамо" розкритикував Циганкова
Колишній воротар "Динамо" Артур Рудько поділився думкою про капітанів київського клубу, з якими він грав. Артур, який виступає у кіпрському "Пафосі", поставив під сумнів лідерство Віктора Циганкова у "Динамо".
В інтерв'ю Sport Аrena TV Рудько назвав Андрія Ярмоленка найкращим лідером "Динамо". Ярмоленко був капітаном до 2017 року, коли перейшов у "Боруссію" Дортмунд.
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За словами Рудька, з Ярмоленком "Динамо" грало добре, тому що він був лідером і за межами поля.
"Він був капітаном поза полем і на полі, дійсно лідер. Зараз, порівнюючи ситуацію, коли я перебував у "Динамо", такого лідера, як Ярмола не бачив. Є Сергій Сидорчук, є Ден Бойко, який по старшинству зобов'язаний брати цю роль на себе. Вони справляються", – заявив Артур.
Воротар розповів, що рішення призначити Циганкова капітаном "Динамо" належить екстренеру киян Олександру Хацкевичу.
Втім, Циганков є віцекапітаном команди. Капітанська пов'язка належить Сергію Сидорчуку.
При всій повазі до Віті, я прекрасно до нього ставлюся, він хороший футболіст і прогресує, але капітан – не той, хто у дворі краще за всіх у футбол грає, а той, якого слухають і поважають. У Віті є повага, але…,
– сказав Рудько.
Артур переконаний, що капітаном повинна бути людина, яка може накричати на партнерів.
"Я при ньому грав, конфліктів з ним не було, але якби він мені напхав, це навіть смішно виглядало б з боку", – зазначив 28-річний голкіпер.
Що відомо про Рудька?
- Артур – вихованець київського "Динамо", в структурі якого перебував з 2009 року.
- Влітку 2019 Артур як вільний агент перейшов у кіпрський клуб "Пафос".
- За кіпріотів Рудько вже провів 21 матч. У його пасиві 23 пропущені голи та 6 матчів, які він зіграв на нуль.