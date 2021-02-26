Капітан Ліверпуля Хендерсон вибув на тривалий термін

Чинний чемпіон Англії Ліверпуль продовжує потерпати від кадрових втрат. Цього разу "мерсисайдці" втратили свого капітана Джордана Хендерсона.
Хендерсон вибув до квітня
Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон переніс операцію через травму паху, якої він зазнав у матчі чемпіонату Англії з Евертоном (0:2).
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Ліверпуль не повідомляє конкретних термінів відновлення 30-річного Хендерсона. Однак повідомляється, що футболіст повернеться не раніше завершення березневої перерви на матчі національних збірних.
Таким чином, Хендерсон не зіграє як мінімум до квітня. За цей час капітан Ліверпуля пропустить мінімум 5 матчів:
- Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль 28 лютого
- Ліверпуль – Челсі 4 березня
- Ліверпуль – Фулхем 7 березня
- Ліверпуль – РБ Лейпциг 10 березня
- Вулверхемптон – Ліверпуль 15 березня
Кадрова біда Ліверпуля
- Ще в першому колі в матчі проти того ж Евертона зазнав травми лідер захисту Ліверпуля Вірджіл ван Дейк. Голкіпер "ірисок" Джордан Пікфорд жорстко збив оборонця, але навіть не отримав покарання.
- Вірджіл ван Дейк продовжує процес відновлення, однак терміни його повернення досі не відомі. Футболіст ризикує пропустити Євро-2020.
- Також Ліверпуль втратив до кінця сезону центрального оборонця Жоеля Матіпа. Серйозного ушкодження зазнав оборонець Джо Гомез. Окрім того, Ліверпуль не може розраховувати на опорного півзахисника Фабіньо.
- Взимку "мерсисайдці" підсилилися двома новими захисниками – Озаном Кабаком та Беном Девісом.