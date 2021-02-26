Капітан Ліверпуля Хендерсон вибув на тривалий термін

Чинний чемпіон Англії Ліверпуль продовжує потерпати від кадрових втрат. Цього разу "мерсисайдці" втратили свого капітана Джордана Хендерсона.

Хендерсон вибув до квітня

Капітан Ліверпуля Джордан Хендерсон переніс операцію через травму паху, якої він зазнав у матчі чемпіонату Англії з Евертоном (0:2).

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Ліверпуль не повідомляє конкретних термінів відновлення 30-річного Хендерсона. Однак повідомляється, що футболіст повернеться не раніше завершення березневої перерви на матчі національних збірних.

Таким чином, Хендерсон не зіграє як мінімум до квітня. За цей час капітан Ліверпуля пропустить мінімум 5 матчів:

Шеффілд Юнайтед – Ліверпуль 28 лютого

Ліверпуль – Челсі 4 березня

Ліверпуль – Фулхем 7 березня

Ліверпуль – РБ Лейпциг 10 березня

Вулверхемптон – Ліверпуль 15 березня

Кадрова біда Ліверпуля