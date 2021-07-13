До сліз: капітан Італії К'єлліні присвятив тріумф на Євро-2020 померлому Асторі – відео

"Скуадра адзурра" тріумфувала на Євро-2020. Команда присвятила перемогу усьому італійському народу та Давіде Асторі, якого несподівано знайшли мертвим 4 березня 2018 року.

Зворушлива промова капітана

Переможця фіналу чемпіонату Європи-2020 Італія та Англія визначили у серії післяматчевих пенальті. Сильнішою у футбольній фортуні була "скуадра адзурра".

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Капітан збірної Італії Джорджо К'єлліні ледь не зі сльозами на очах у своїй промові згадав Давіде Асторі. Захисник зворушливо присвятив перемогу усім італійцям та померлому футболісту.

Ми хотіли присвятити перемогу мільйонам італійців у світі, які ніколи не змушували нас відчувати себе самотніми. Супроводжуючи нас у будь-якій пригоді. Ми також присвячуємо цю звитягу Давіде Асторі, ми хотіли б, щоб він був з нами. Давіде завжди є у наших думках та серці тих, хто його зустрічав,

– заявив К'єлліні.

Італійський захисник заявив, що "скуадра адзурра" – це команда, яка ніколи не падала духом, навіть у найскладніші моменти життя. Відео промови Джорджо виклав у своєму інстаграмі: "Найпростіша посвята до Давіде. Один з нас, назавжди".

Відео посвяти перемоги від К'єлліні

Нагадаємо! Давіде Асторі несподівано покинув цей світ 4 березня 2018 року. Футболіста Фіорентини знайшли мертвим у готельному номері в Італії. Захисник не вийшов на сніданок і не відповів на телефонний дзвінок. Це сталося напередодні матчу "фіалок" проти команди Удінезе. Гравець помер від зупинки серця з природних причин.