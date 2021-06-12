Офіційними трансляторами Євро-2020 в Україні є "Медіа група Україна". Туди входять канали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Трансляцію матчів поділили так, що на каналі "Україна" мали показувати всі матчі, контрі починалися о 22:00. До таких потрапив і матч між збірними Бельгії та Росії.

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Однак за день до трансляції матчу в ефірі каналу "Україна" відбулася зміна. Там вирішили не показувати матч Бельгія – Росія. Натомість покажуть матч Уельс – Швейцарія, який 12 червня розпочнеться о 16:00.

Натомість матч Бельгія – Росія буде доступний лише на каналах "Футбол 1" та "Футбол 2".

Варто відзначити, що збірні Бельгії та Росії були в одній групі відбору на Євро-2020. І обидва матчі закінчилися більш ніж переконливими перемогами бельгійців. В першому матчі в Бельгії був зафіксований рахунок 3:1. А вдома росіяни зазнали розгромної поразки 1:4.

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