Канадські вболівальники влаштували овації українському шорт-трекісту на ЧС: емоційне відео
У канадському Монреалі відбувається чемпіонат світу з шорт-треку. Лише один учасник чоловічої збірної України зміг поїхати на турнір.
Неймовірна підтримка у Монреалі
Олег Гандей представив Україну на чемпіонаті світу з шорт-треку. До змагань він готувався у Польщі, пише 24 канал.
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Для українця це четвертий чемпіонат світу. Жодного разу йому не вдавалося пробитися до півфіналу змагань. Зокрема на дистанції 500 метрів, на якій змагався на Олімпіаді-2022 у Пекіні.
Та у Монреалі Олег спробував свої сили більш ніж в одному забігу. Він вийшов до півфіналу, у нього був другий результат у третьому чвертьфінальному забігу. Пперше йому вдалося пробитися до топ-10.
Канадські вболівальники привітали Гандея стоячи. Трибуни зустріли українця оваціями.
У Монреалі привітали оплесками українця: відео
Вийти у фінал змагань українцю все ж не вдалося. Шорт-трекіст у другому забігу фінішував останнім і не пройшов навіть у фінал Б, але показав найкращий результат у кар'єрі на рівні чемпіонатів світу.
До цього його найкращим результатом було 25-місце у 2018-му.