Канада – чемпіон світу з хокею 2021

Збірна Канади з хокею перемогла у фіналі чемпіонату світу 2021 року. Канадці здолали збірну Фінляндії.

Збірна Канади вкрай невдало розпочала виступ на чемпіонаті світу. Канадці програли три стартові поєдинки на груповому етапі. Та згодом тричі виграли. Але у плей-офф вийшли лише за додатковими показниками, випередивши Казахстан.

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Вже в чвертьфіналі канадці обіграли команду олімпійського комітету Росії. При цьому на цей матч росіяни змогли виставити своїх гравців, які виступають в НХЛ. Але основний час закінчився внічию, а в овертаймі вдалося закинути шайбу вже на 02:12.

У півфіналі канадці без особливих проблем обіграли збірну США. І вийшли у фінал, де на них очікували чи не головні фаворити змагань – фіни.

Команди між собою грали на груповому етапі. І тоді матч закінчився внічию 2:2. А вже в овертаймі перемогли фіни. І ці команди між собою грали у фіналі попереднього чемпіонату світу. Тоді теж перемогли фіни. Цього разу канадці взяли реванш.

Хоча фіни першими відкрили рахунок у матчі – Руохомаа вдало пробив після пасу партнера.

Та в другому періоді канадці зрівняли рахунок – Комтуа вдало скористався грою в більшості. Згодом Хендрік забив ще одну шайбу канадців, але її не зарахували після коуч-челенджа.

У третьому періоді фіни знову вийшли вперед – відзначився Ліндблом. Та канадці знову зрівняли – цього разу шайба Хенріка була забита згідно з правилами. І знову канадці реалізували більшість.

Оскільки основний час закінчився внічию, на команди очікував овертайм. Але грали його вони три на три і по голкіперу. Це зроблено для того, щоб не затягувати гру. І тут успіх був на стороні канадців – гол Пола приніс команді перемогу та чемпіонське звання.

Фінляндія – Канада 2:3 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 0:1)

Збірна Канади 27-й раз в історії стала чемпіоном світу. Востаннє канадці перемагали на турнірі у 2016 році.

Відеоогляд матчу Фінляндія – Канада