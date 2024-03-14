Фанатка божевільного диктатора: допінгістка Валієва пожалілася, що не проголосує за Путіна

Російська фігуристка Каміла Валієва через вживання допінгу отримала тривалу дискваліфікацію. Однак це не заважає неповнолітній спортсменці приймати участь у політичній агітації.

Не секрет, що Росія використовує спортсменів у своїй пропаганді. "Нейтральні" атлети – постійні учасники мітингів та акцій з підтримки війни та злочинної політики Кремля, пише 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також Вживала допінг та стероїди: CAS не повірив казочкам Валієвої про полуничний десерт

Валієва агітує за Путіна

Фігуристка Каміла Валієвої, після отримання заслуженої дискваліфікації, все частіше з'являється в оточенні Владіміра Путіна. Її називають новою коханкою пристарілого диктатора. З рук міжнародного злочинця фігуристка отримала так званий "Орден Дружби". Крім того, кривавий маніяк висловлює особисту підтримку 17-річній спортсменці.

Тож не дивно, що напередодні посміховиська, яке росіяни називають "вибори президента РФ", вона агітувала за Путіна. Відповідний пост з'явився на її сторінці соціальної мережі "Вконтактє".

"Цими вихідними в нашій країні дуже важлива подія – вибори президента Росії. На жаль, я до досягнення повноліття голосувати не можу, але піду за компанію із мамою. Як сказав президент у сьогоднішньому зверненні, "Лише ви, громадяни Росії, визначаєте долю Вітчизни". Саме тому я вважаю, що дуже важливо знайти час та зробити свій вибір. Ми з мамою підемо на ділянку вже завтра! А ще, у всіх, хто прийде сім'ями, буде можливість виграти круті подарунки!", – написала Валієва.

Зазначимо, що використання неповнолітніх у політичній агітації суворо заборонено. Однак про який закон можна говорити, коли мова йде про країну-агресора.

Дискваліфікація Валієвої