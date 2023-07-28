З трьома новими рекордами: Каміла Конотоп стала абсолютною чемпіонкою молодіжного Євро

Українська важкоатлетка Каміла Конотоп продемонструвала неймовірні результати на чемпіонаті Європи серед молоді до 23 років. Нашій спортсменці не було рівних на турнірі.

У Румунії триває чемпіонат Європи-2023 з важкої атлетики серед юніорів віком до 20 років та молоді до 23 років. Турнір в Бухаресті українка Каміла Конотоп проводила в статусі абсолютної чемпіонки Європи серед дорослих.

Читайте також Пролетіли як фанера над Парижем: російські важкоатлети не поїдуть на Олімпіаду-2024

На молодіжному Євро Конотоп змагалася у ваговій категорії до 59 кілограмів. Українська важкоатлетка встановила одразу три нові рекорди: у ривку – 107 кг, поштовху – 130 кг та сумі двоборства – 237 кг. Каміла перевершила власні досягнення на дорослому Євро-2023 у Єревані.

Українка була першою у ривку, поштовху та за сумою двох вправ, що в підсумку дозволило їй стати абсолютною чемпіонкою молодіжного чемпіонату Європи.

Важка атлетика. Молодіжне Євро-2023. Жінки (до 59 кг)

1. Каміла Конотоп (Україна): 107 кг (ривок) + 130 кг (поштовх) = 237 кг (сума)

2. Ніна Стеркс (Бельгія): 90 + 120 = 213 кг

3. Кьяра Піччіно (Італія): 91 + 109 = 200 кг

Збірна України на молодіжному Євро-2023 здобула вже 8 медалей. Турнір в Бухаресті триватиме до 3 серпня.