Камерун вирвав перемогу над Бразилією, але залишився без плей-офф ЧС-2022

Африканці змогли знайти свій момент, щоб мінімально подолати резервний склад бразильців. Втім перемога Швейцарії у паралельній зустрічі не дала шансів підопічним Сонга на вихід далі.

Камерун – Бразилія 1:0

Гол: Абубакар, 90+3.

Підійшов до завершення груповий етап на чемпіонаті світу 2022. В одному з останніх матчів п'ятниці головний фаворит турніру Бразилія протистояла збірній Камеруну, пише 24 канал.

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Команда Тіте виграла перші дві зустріччі, достроково гарантувавши собі вихід в плей-офф. Для забезпечення першого місця "селесао" достатньо було не програти африканцям.

У свою чергу нічия у грі з Сербією дозволяла "неприборканим левам" зберігати шанси на плей-офф. Правда, для цього треба було перемагати бразильців і очікувати на осічку Швейцарії в паралельній грі.

Полегшити завданням підопічним Рігобера Сонга міг склад суперника. Тіте дав відпочинок майже всім лідерам команди. Це дозволило вперше на турнірі зіграти 39-річному правому захиснику Дані Алвесу.

Бразильці проводили доволі ледачу гру, дозволяючи грати супернику і самі створюючі інколи моменти. Камерун вийшов зарядженим, однак суттєва різниця в класі кидалась в очі.

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Камерун створив десь парочку небезпечних моментів, після яких рятував Едерсон. Втім суперник мав не менше можливостей забити. Особливо активними були Мартінеллі, Ентоні та Гімараеш, який вийшов на заміну.

Тим не менше камерунці таки домоглись свого. На третій компенсованій хвилині африканці вибігли в контратаку і Абубакару дали точно пробити після навісу з флангу. Проте ця перемога не допомогла Камеруну пройти далі.

Відеоогляд матчу Камерун – Бразилія:

Річ у тім, що Швейцарія у паралельній грі перестріляла сербів (3:2) та пройшла далі слідом за Бразилією. Там "нейтрали" зустрінуться із Португалією, тоді як "селесао" будуть протистояти Південній Кореї.

Турнірне становище: