Калініна вийшла до чвертьфіналу турніру в Чарльстоні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує успішно виступати на турнірі WTA 500 у Чарльстоні. Українка вибила другу сіяну поспіль.

Ангеліна Калініна – Елізе Корне – 2:0 (7:6 (5), 7:5)

Калініна пройшла третій раунд турніру WTA500 в Чарлстоні. У матчі 1/8 фіналу вона зустрілася з француженкою Алізе Корне, пише 24 канал.

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Матч тривав два сети, але понад дві години. У першій партії тенісистки обмінялися швидкими брейками, після чого кожна втримувала свою подачу – так дійшло аж до тайбрейку, де Ангеліна виявилася сильнішою (7:5).

Друга партія розпочалася для українки з невдачі. Її опонентка зробила два брейки, повела 4:0. Калініна зробила камбек, відігралася в 4:4. Проте потім вона знову програла подачу, але не дала суперниці подати на сет – 5:5.

Наступний гейм залишився за українкою, вона уперше в сеті вийшла уперед в рахунку, після чого змогла зробити ще один брейк – з третього матчболу закрила поєдинок, 7:5.

У п'ятницю, 8 квітня, Ангеліна Калініна зіграє у чвертьфіналі проти представниці Тунісу Онс Жабер. Попередній час початку – 21:00.

Калініній після перемоги над Корне вперше в кар’єрі вдалося вийти до чвертьфіналу турніру серії WTA 500.