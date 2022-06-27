Ангеліна Калініна – Анна Бондар 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)

Матч розпочався не на користь першої ракетка України. Бондар взяла два стартові гейми та довела партію до перемоги – 4:6, пише 24 канал.

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Другий сет розпочався за схожим сценарієм, але вже на користь українки. Калініна не віддала суперниці жодної своєї подачі та взяла гейми на подачі Бондар – 6:2. Все вирішувалось у третій партії. Ангеліна добре розпочала сет, але розгубила свою перевагу на британському корті – 4:4. Далі Калініна зібралась та віддала угорській тенісистці лише три розіграші, оформивши перемогу на старті Вімблдону – 6:4.

За матч Калініна зробила 7 подвійних помилок. Натомість Бондар допустилась чотирьох. Українка виграла у статистиці першої подачі та зробив 4 подачі на виліт.

Джоді Анна Беррейдж – Леся Цуренко 0:2 (2:6, 3:6)

Тенісистки провели на корті 1 годину 13 хвилин. Цуренко віддала британці лише п'ять геймів та з переконливої перемоги стартувала на найстарішому турнірі з тенісу.

Перший гейм українка віддала суперниці, але далі взяли три гейми поспіль – 1:3. Наступний гейм був за Бtррейдж, але він став другий для неї та останнім у цій партії. У підсумку – 2:6.

Домінування Лесі продовжилось у другому сеті. Щоправда, цього разу Джоді показала "зуби" та навіть по ходу сету вела у рахунку – 3:3. У трьох наступних геймах Цуренко взяла дві подачі британської тенісистки та зберегла одну свою – 3:6.

За матч Цуренко не змогла зробити жодної подачі на виліт. Але й суперниця не вразила – один ейс. Обоє тенісисток зробили по чотири подвійні помилки.

Цікаво! Леся Цуренко вперше за чотири роки пробилась у друге коло Вімблдону.

Цуренко та Калініна пробились у наступне коло турніру у Лондоні. Турнірна сітка звела двох українок у другому колі. Тому вже в 1/32 фіналу одна з тенісисток точно покине Вімблдон. Поєдинок запланований на 29 червня.