Костюк вибила експершу ракетку України у синьо-жовтому дербі в Аделаїді

Вже на стадії 1/16 фіналу WTA 500 в Аделаїді прихильники тенісу побачили українське протистояння. Ангеліна Калініна та Марта Костюк боролись за вихід до наступного раунду змагань.

Ангеліна Калініна – Марта Костюк 0:2 (6:7, 1:6)

Українське дербі тривало не так вже й довго – 1 годину 27 хвилин. Поєдинок розпочався із виграного гейму з двома брейками для Костюк, але далі переваги у Марти вже не було. Тенісистки обмінювались геймами та перевели сет у тай-брейк, де вже Костюк була сильнішою та точнішою 3:7, а в партії 6:7, повідомляє 24 Канал.

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Другий сет стартував теж із двох виграних сетів для Костюк, яка повела у рахунку 0:2. Протягом усієї партії Марта не дозволяла своїй землячці наблизитись, а ключовим став четвертий виграний гейм для киянки. 21-річна тенісистка зі столиці зробила рахунок 1:3 та далі видала серію із трьох виграних геймів поспіль, взявши у партії аж три подачі Ангеліни – 1:6.

Марта Костюк пробилась до 1/8 фіналу в Аделаїді, вибивши колишню першу ракетку України. У наступному колі Костюк зіграє проти переможниці пари Маркети Вондроушової (Чехія) – Алєксандри Сасновіч (Нейтральна білоруска), їх зустріч відбудеться вночі 9 січня (орієнтовно 02:00 за київським часом).

Інша українка Леся Цуренко знялась із турніру в Аделаїді. Цуренко повинна була зіграти проти Кеті Бултер із Великобританії.