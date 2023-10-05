Чвертьфінал у Пекіні без українок: Калініна поступилася першій ракетці Франції

У четвер, 5 жовтня, Ангеліна Калініна провела матч 1/8 фіналу Мастерса в Китаї. Друга ракетка України боролася за право зіграти у чвертьфіналі з Каролін Гарсією, яка замикає десятку світового рейтингу.

Ангеліна Калініна (Україна) – Каролін Гарсія (Франція) 0:2 (3:6, 2:6)

Тенісистки вдруге зустрічалися між собою, при чому перший поєдинок був лише тиждень тому на турнірі в Токіо. На жаль, результат матчу знову повторився, пише 24 Канал.

До теми Українки залишають Токіо: Ангеліна Калініна поступилась першій ракетці Франції на турнірі WTA500

У першому сеті Ангеліна Калініна мала всі шанси перемогти. Вона почала матч з брейк-поінта на подачі суперниці, але не реалізувала його. Після цього українка взяла свій гейм, віддала 2, але одразу ж їх відграла. За рахунку 3:3 в Ангеліни було 3 брейк-поінти, але перша ракетка Франції утримала свою подачу та на позитивній хвилі довела сет до перемоги з рахунком 6:3.

На початку другої партії здавалося, що в цьому поєдинку ще нічого не вирішено. Ангеліна під нуль взяла свою подачу, але надалі Гарсія перехватила ініціативу та виграла 5 поспіль геймів, хоча на подачі Калініної була справжня боротьба, у третьому геймі вона вела 30:0, а у п'ятому рахунок рівно був 9 разів, але 8 брейк-поінт французька тенісистка таки реалізувала. За рахунку 2:5 Ангеліна мала брейк-поінт, але повернутися у гру так і не вийшло – 2:6.

Усього тенісистки провели на корті 1 годину 25 хвилин. Калініна зробила 2 ейси при 7 подвійних помилках, реалізувала 1 із 6 брейк-поінтів та виграла 4 із 8 геймів на своїй подачі.

. На останньому Мастерсі 2023 року більше не залишилося представниць України. На стадії 1/8 фіналу також поступилася Марта Костюк , яка у вирішальному сеті мала перевагу 3:0 з двома брейками над "нейтральною" Самсоновою, але не змогла довести матч до перемоги.

Каролін Гарсія, яка раніше у Пекіні вибила з турніру й Катерину Байндль, в 1/4 фіналу зіграє з великою подругою України Ігою Швьонтек.