Калініна з другої перемоги у сезоні над Кіз стартувала на турнірі у Римі

Ангеліна Калініна 9 травня стартувала на престижному турнірі WTA 1000 у Римі. Українська тенісистка розпочала свій шлях із перемоги.

Ангеліна Калініна (Україна) – Медісон Кіз (США) 2:0 (6:4, 6:4)

Українська тенісистка вдруге за сезон зустрілась проти суперниці з США. Калініна знову святкувала перемогу. Тенісистки провели на корті 1 годину 34 хвилини. Саме стільки знадобилось Ангеліні, щоб пройти у друге коло турніру у столиці Італії, пише 24 канал.

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Стартовий гейм залишився за Кіз, яка впевнено з двома брейками взяла свою подачу. Українка не дала Медісон збільшити перевагу. Слід відзначити непоступливість обох тенісисток, вони почергово брали по гейму. Такий теніс на корті був до дев'ятого гейму, який залишився за Калініною – 5:4. Ангеліна взяла подачу суперниці, що стало ключовим моментом у першому сеті.

Десятий гейм став останнім у партії. Калініна відіграла брейк та з сет-пойнтом здобула перемогу у першому сеті – 6:4.

Друга партія була за сценарієм першої. Знову вирішальним геймом стала дев'ята подача, яку після другого брейку виграла українка.

У десятому геймі Калініна подала на матч та довела зустріч до її закінчення. У підсумку – 6:4.

. За матч Калініна не зробила жодної подачі на виліт, одну подвійну помилку, а її показник першої подачі склав 73%.

Ангеліна Калініна пройшла у наступне коло у Римі. Її майбутньою суперницею може стати росіянка Людмила Самсонова, яка у першому колі зіграє проти американки Джессіки Пегули. Хоча саме остання буде фавориткою цього протистояння. Тенісистки вийдуть на корт 10 травня.