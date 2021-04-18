У календарі Формули-1 з'явиться гран-прі Маямі

У Формулі-1 сезону-2022 з'явиться новий етап – гран-прі Маямі (США). Формула-1 оголосила, що підписала контракт на проведення гран-прі Маямі.

Перший гран-прі Маямі в історії відбудеться у 2022 році

Гонка стане другим етапом у США. Угода розрахована на десять років. Перший гран-прі Маямі в історії відбудеться у 2022 році.

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Гран-прі відбудеться на міській трасі в районі арени "Хард-рок Стедіум".

Трек завдовжки 5,41 кілометра включатиме 19 поворотів і три зони DRS. Максимальна швидкість оцінюється у 320 кілометрів на годину.