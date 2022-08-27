Старт у Німеччині: календар матчів Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів
Джерело:ФК Шахтар
У четвер, 25 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів поточного сезону, у якому візьме участь донецький Шахтар.
Донецька команда опублікувала календар усіх шести турів. Підопічні Йовічевіча розпочнуть новий сезон-2022/2023 у ЛЧ 6 вересня у Німеччині матчем проти РБ Лейпциг.
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Домашня зустріч відбудеться відразу через тиждень, 14 вересня, проти Селтіка. Через повномасштабно російсько-українську війну єврокубкові матчі "гірники" не зможуть приймати за підтримки рідних трибун.
Домашні трибуни "гірникам" замінить стадіон Війська Польського у Варшаві, котрий вміщує орієнтовно 32 тисячі глядачів.
Календар матчів
1-й тур. 6 вересня, 22:00. Лейпциг – Шахтар
2-й тур. 14 вересня, 19:45. Шахтар – Селтік
3-й тур. 5 жовтня, 22:00. Реал – Шахтар
4-й тур. 11 жовтня, 22:00. Шахтар – Реал
5-й тур. 25 жовтня, 22:00. Селтік – Шахтар
6-й тур. 2 листопада, 19:45. Шахтар – Лейпциг
Нагадаємо, що час проведення матчів групового етапу був скорочений через проведення Чемпіонату світу у Катарі, початок якого запланований на 20 листопада. У зв’язку з цим шостий тур ЛЧ команди зіграють більш ніж на місяць раніше, ніж зазвичай.