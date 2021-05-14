Календар Формули-1 зазнав чергових змін

Організатори Формули-1 вимушено внесли зміни у календар сезону-2021. Етап у Туреччині у 2021 році не відбудеться.

Зміни у календарі Формули-1

Керівництво Формули-1 офіційно оголосило про скасування гран-прі Туреччини. Етап у Стамбулі у 2021 році не відбудеться через обмеження, пов'язані зі складною ситуацією в країні з коронавірусом.

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Замість гран-прі Туреччини у Формулі-1 прийняли рішення провести другу гонку на автодромі в Австрії. Таким чином, другий сезон поспіль Австрія прийме два етапи.

Слід сказати, що гонка в Стамбулі з'явилася у календарі тільки після того, як Канада відмовилася від свого етапу.

У результаті змін гран-прі Франції відбудеться на тиждень раніше – 18 – 20 червня, а потім Формула-1 проведе два етапи в Австрії поспіль: 25 – 27 червня і 2 – 4 липня.

Сезон Формули-1 має тривати до 12 грудня та включає 23 гран-прі.