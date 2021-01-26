Розклад матчів Динамо на зборі в Туреччині: з ким зіграють кияни

Київське Динамо уже 29 січня вирушить на другий навчально-тренувальний збір, який пройде у Туреччині. Кияни дізналися суперників по контрольних матчах.
Джерело: Динамо
У рамках другої частини зимової підготовки, яка триватиме до 8 лютого, Динамо запланувало проведення п'яти контрольних матчів.
До речі Суркіс готовий продати Динамо
Нещодавно Динамо завершило перший збір в ОАЕ. Там український клуб провів три матчі. Динамо перемогло Шахтар Солігорськ, програло Легії та зіграло внічию проти збірної Йорданії.
Перший офіційний матч у 2021 році Динамо проведе 13 лютого проти Олімпіка у чемпіонаті України.