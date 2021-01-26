Динамо і Шахтар стартують одночасно: УПЛ затвердила дату матчів другого кола

Друге коло української Прем'єр-ліги (УПЛ) стартує у суботу, 13-го лютого. Лідери чемпіонату України Динамо і Шахтар свої матчі 13-го туру зіграють одночасно.

Джерело: УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 14, 15 та 16 турів УПЛ.

До речі Суркіс готовий продати Динамо

14 Тур

13 лютого (субота)

Минай – Львів 14:00

Зоря – Десна 14:00

Колос – Шахтар 17:00

Динамо – Олімпік 17:00

14 лютого (неділя)

Маріуполь – Олександрія 14:00

Рух – Ворскла 17:00

Дніпро-1 – Інгулець 17:00

15 Тур

19 лютого (п’ятниця)

Олімпік – Дніпро-1 19:00

20 лютого (субота)

Маріуполь – Зоря 14:00

Олександрія – Минай 17:00

Львів – Колос 19:30

21 лютого (неділя)

Інгулець – Ворскла 14:00

Шахтар – Рух 17:00

Десна – Динамо 19:30

16 Тур

26 лютого (п’ятниця)

Десна – Інгулець 19:00

27 лютого (субота)

Маріуполь – Дніпро-1 14:00

Ворскла – Олександрія 17:00

Колос – Рух 19:30

28 лютого (неділя)

Минай – Олімпік 14:00

Шахтар – Зоря 17:00

Львів – Динамо 19:30

Після першого кола Динамо одноосібно очолю турнірну таблицю. Кияни набрали 30 очок. Шахтар, який на другому місці, відстає всього на один бал. Аутсайдером УПЛ є Дніпро-1, який набрав всього 8 очок.