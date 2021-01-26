Динамо і Шахтар стартують одночасно: УПЛ затвердила дату матчів другого кола

Друге коло української Прем'єр-ліги (УПЛ) стартує у суботу, 13-го лютого. Лідери чемпіонату України Динамо і Шахтар свої матчі 13-го туру зіграють одночасно.
Джерело: УПЛ
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 14, 15 та 16 турів УПЛ.
До речі Суркіс готовий продати Динамо
14 Тур
13 лютого (субота)
- Минай – Львів 14:00
- Зоря – Десна 14:00
- Колос – Шахтар 17:00
- Динамо – Олімпік 17:00
14 лютого (неділя)
- Маріуполь – Олександрія 14:00
- Рух – Ворскла 17:00
- Дніпро-1 – Інгулець 17:00
15 Тур
19 лютого (п’ятниця)
20 лютого (субота)
- Маріуполь – Зоря 14:00
- Олександрія – Минай 17:00
- Львів – Колос 19:30
21 лютого (неділя)
- Інгулець – Ворскла 14:00
- Шахтар – Рух 17:00
- Десна – Динамо 19:30
16 Тур
26 лютого (п’ятниця)
27 лютого (субота)
- Маріуполь – Дніпро-1 14:00
- Ворскла – Олександрія 17:00
- Колос – Рух 19:30
28 лютого (неділя)
- Минай – Олімпік 14:00
- Шахтар – Зоря 17:00
- Львів – Динамо 19:30
Після першого кола Динамо одноосібно очолю турнірну таблицю. Кияни набрали 30 очок. Шахтар, який на другому місці, відстає всього на один бал. Аутсайдером УПЛ є Дніпро-1, який набрав всього 8 очок.