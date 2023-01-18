VAR Ла Ліги не впорався: клуб вимагає переграти частину матчу через несправедливо пропущений гол

Кадіс невдоволений результатом матчу проти Ельче (1:1). "Жовто-сині" апелюють через несправедливо зарахований м'яч у свої ворота.

Кадіс вимагає від Ла Ліги перегравання певного проміжку матчу. Арбітри поєдинку визнали свою помилку, на що і опирається іспанський колектив у своїй скарзі.

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"Жовто-сині" серйозно налаштовані добитись справедливості. Кадіс вимагає скасувати несправедливий гол та переграти поєдинок, починаючи з 81-ої хвилини матчу.

Юридична служба Кадіса подала до компетентних федеральних органів коротку заяву про оскарження зустрічі, проведеної з Ельче, на підставі якої вимагається скасування кінцевого рахунку матчу. Суддівська бригада підтвердила, що гол, забитий Есекієлем Понсе, був зарахований з порушеннями правил, а саме – з офсайду. На цій підставі ми вимагаємо скасувати кінцевий рахунок матчу і поновити зустріч з 81 хвилини, – йдеться у заяві Кадіса.

Технічний комітет арбітрів Іспанії повідомив, що винних буде покарано. Також запропоновано використовувати напівавтоматичну технологію фіксації офсайду в Ла Лізі. Систему вже випробували на матчах Суперкубка Іспанії, а також будуть використовуватися у фіналі Кубка Іспанії. Та от технологія буде доступна лише на стадіонах, які приймають Лігу чемпіонів.

Інцидент у поєдинку між Кадісом та Ельче