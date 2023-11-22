Непереконливий Кепа ще зачекає: чи зіграє Лунін у наступному матчі Реала

Європейський футбол повертається після паузи, яка була викликана матчами збірних. Вже 26 листопада мадридський Реал гостюватиме на полі Кадіса у рамках 14-го туру Ла Ліги-2023/2024.

Іспанські ЗМІ вже обговорюють питання, хто займе місце у воротах Реала на цей виїзний поєдинок. Ймовірно, що вже у найближчому поєдинку володіння "вершкових" захищатиме Андрій Лунін, який чудово проявляє себе за відсутності травмованих Тібо Куртуа та Кепи.

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Ще один шанс для українця

Орендований у Челсі іспанський голкіпер досі відновлюється від ушкодження, яке отримав на передматчевій розминці гри проти Браги.

Щоправда, Лунін теж не був викликаний у збірну України на матч відбору на Євро-2024 проти Італії через дискомфорт. Однак ця проблема не повинна завадити українцю взяти участь у наступній грі іспанської першості.

Андрій доводить Карлу Анчелотті, що той сильно помилився, коли зневірився у його професіоналізмі.

Наступний матч стане для українського воротаря лише п'ятим у поточному сезоні-2023/2024 (2 "сухі" зустрічі), у чотирьох із них пропустив 2 голи.

Матч Кадіс – Реал розпочнеться 26 листопада о 19:30.

Реалу потрібно здобувати виїзну перемогу, аби ще більше не відпустити від себе несподіваного лідера сезону Жирону. Перед 14-м туром відставання від клубу Довбика та Циганкова складає 2 бали – 34 проти 32-х у "вершкових".

До слова, ймовірно, Лунін проводить свій останній сезон у Мадриді, адже контракт футболіста впливає вкінці поточного сезону. Андрію так і не дали сповна розкритись у Реалі, куди він перебрався у 2018-му році.

За інформацією преси та інсайдерів, за українським голкіпером вже створюється черга із європейських клубів. Серед них називають Бетіс, Арсенал, Баварія та інші.