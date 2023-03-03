Одягає збірну України та окупантів: Joma розробила форму для російського Зєніта

Російський футбольний клуб Зєніт представив нову форму. Її виробник іспанська компанія Joma, яка робить форму і для збірної України з футболу.

Після початку повномасштабного вторгення Росії до України в лютому 2022 року, чимало світових брендів покинути російський ринок. У тому числі й виробники спортивно форми. Але не всі.

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Ще влітку 2022 року розгорівся скандал, коли виявилося, що іспанська компанія Joma виробляє форму для російських футбольних клубів. Тоді форму від Joma представили ЦСКА (колишній клуб в підпорядкуванні російського міноборони) та Ахмат (ще у 2020 році цей клуб потрапив під санкції США через наближеність до Рамзана Кадирова).

Водночас Joma є технічним партнером і збірної України – вона виготовляє форми для всіх команд – від юнацьких аж до національної. Саме вона у 2021 році розробила форму з контуром України та написами "Слава Україні!" і "Героям слава!", в якому збірна виступила на Євро-2020, і яка так розізлила росіян.

Після скандалу в Українській асоціації футболу заявили, що "Joma зупинив усі спонсорські контракти з російськими та білоруськими спортивними командами". Однак ця "зупинка" означала лише те, що компанія більше не підписує саме спонсорських контрактів з клубами, коли могла надавати їм форму як спонсор клубу. Але це не означає, що Joma не може мати комерційних угод з росіянами, коли продає їм форму.

3 березня 2023 року форму від Joma представив ще один російський клуб – Зєніт. Правда на офіційному сайті російського клубу немає жодної згадки про те, що виробник форми – саме іспанська компанія Joma. Але логотип виробника є на самій формі.

Варто зазначити, що титульним спонсором Зеніта є російська компанія "Газпром".