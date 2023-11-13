Шанси на Євро сильно впали: збірна Ізраїлю провела перший матч після загострення війни з ХАМАС

На ізраїльтян цього місяця чекає дуже щільний графік через перенос жовтневих зустрічей. У першому із матчів, який "зірки Давида" мали вигравати, вони зазнали невдачі.

Косово – Ізраїль 1:0

Гол: Рашіца, 41.

У листопаді матчі відбору на Євро-2024 стартували незвично рано, аж у неділю, поки дограються матчі чемпіонатів. У Пріштіні місцеве Косово приймало Ізраїль, пише 24 канал.

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Матч мав відбутися в жовтні, але через загострення війни в Ізраїлі місцева збірна вимушена була пропустити матчі. Саме тому в листопаді "зірки Давида" мають провести аж чотири гри за 9 днів.

Ізраїль веде боротьбу за прямий вихід на Євро-2024 із Румунією та Швейцарією. Для цього підопічним Хазана необхідно було брати три очки в Косово.

Цього зробити гостям не вдалось. Балканці контролювали більшу частину зустрічі та змогли вийти вперед перед перервою. З пасу Мурікі відзначився Рашіца.

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Як виявилось, той м'яч став єдиним у зустрічі. Ізраїль зміг нанести всього два удари у ствір воріт Мурича. Програш суттєво знизив шанси гостей на прямий вихід.

Підопічні Хазана залишились третіми, відставання від другої Швейцарії становить аж 5 балів. Саме з "нейтралами" Ізраїль зіграє вже за три дні (15 листопада). Якщо ж Ізраїль та Україна не зможуть вийти напряму на Євро-2024, то наші команди можуть перетнутися у стикових іграх.