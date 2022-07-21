Колишній капітан збірної України з футзалу Євген Іваняк знову виступатиме у ворожій країні. Голкіпер повернувся у Торпедо.

Його цинізм зашкалює

Лише у березні 2022 року футзальний голкіпер покинув росію та перебрався у склад чемпіона Бельгії Галле Гоїк. Після чого Євген Іваняк дав доволі неоднозначне інтерв'ю, яке лише збільшило обурення щодо нейтральної позиції футзального голкіпера.

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Тепер й взагалі Іваняк не заслужив називатись українцем. Євген після трьох місяців у Європі повернувся у чемпіонат ворожої країни.

29-річний воротар знову став гравцем Торпедо. Про це вже повідомила пресслужба футзального клубу, яка рада такому поверненню.

Іваняк у короткому коментарі розповів про свої позитивні емоції після переходу у російську команду та розкидався компліментами у бік Торпедо.

Я радий повернутися до нашого колективу і знову стати частиною структури МФК Торпедо, де створено всі умови для того, щоб займатися улюбленою справою та досягати спортивних висот,

– сказав колишній капітан збірної України.

Цікаво, що Торпедо закликав підтримати Іваняка та повідомив причину відходу футзаліста у березні 2022 року. Клуб оминув тему війни проти України, а запевнив, що Євген покинув команду через серйозні сімейні проблеми, які він зміг вирішити, після чого повернувся у клуб.

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Пограв за багато провідних футзальних клубів України – Тайм, Ураган, Локомотив, ХІТ. Якраз київський клуб став останнім в українському періоді кар'єри Іваняка.

Поміж цим голкіпер встиг набратись досвіду у вірменському Лео. А до цього протягом 2016 – 2017 років вперше поїхав у росії, де пограв за Діну.

З 2020-го виступав за Оргхім.

Неодноразово був чемпіоном нашої країни та ще має багато досягнень, які згодом проміняв на криваві гроші у росії.

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