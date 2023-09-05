Суддям УПЛ висунули підозру у корупції: їх вже викликали у поліцію та відсторонили від матчів

Суддівського в українському футболі є завжди актуальною темою, яка ніколи не згасає. А останнім часом ще більше перебуває на слуху. Перші судді вже можуть отримати свої покарання, якщо таки доведуть їх причетність до махінацій.

Дніпровське управління поліції міста Києва мають сумніви до чесності суддівства у двох футбольних поєдинках Першої ліги України сезону ще 2017/2018 – Жемчужини проти Руха та Колос проти Полтави. Головними арбітрами цих поєдинків були нинішні суддів УПЛ – Дмитро Кривушкін та Юрій Іванов.

Оце так Закриють очі на війну в Україні: МОК планує допустити росіян і білорусів до Олімпіади-2024

Українське суддівство – найсуперечливіша тема у футболі

Обох та їх суддівські бригади (у повному складі) підозрюють у шахрайстві. Офіційних осіб цих двох матчів викликали у поліцію під час досудового розслідування в межах кримінального провадження за ст. 190, ч.3 Кримінального кодексу України "Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки".

Кривушкін, Іванов та інші "чесні українські судді", які були призначені на ці два матчі, повинні з'явитись до начальника СВ Дніпровського УП ГУНП 6 вересня о 10:00 у місті Києві.



Українських суддів викликають у поліцію / Фото Костянтина Андріюка

У Комітеті арбітрів Української асоціації футболу на чолі з Лучано Лучі швидко відреагували на цю ситуацію із суддями. Кривушкіна, Іванова та інших офіційних осів тих поєдинків вже відсторонили від роботи на час розслідування.



Реакція УАФ на скандал із суддями / Фото Костянтина Андріюка

Кому висунули підозру у шахрайстві:

Жемчужина – Рух: головний суддя поєдинку Кривушкін, його асистент Літвінов і Гашков, 4-й суддя за межами поля Петренко та спостерігач арбітражу Дяденко.

головний суддя поєдинку Кривушкін, його асистент Літвінов і Гашков, 4-й суддя за межами поля Петренко та спостерігач арбітражу Дяденко. Колос – Полтава: головний арбітр зустрічі Іванов, лайнсмени Романом і Семенов, 4-й суддя за полем Солов'ян, спостерігач арбітражу Абросимов.

Відзначимо, що обидва поєдинки закінчились перемогами Руха та Колоса з однаковим мінімальним рахунком 1:0. Іванов і Кривушкін вже потрапляли у скандальні ситуації із роботою на футбольних матчах.

Костянтин Андріюк, який виклав документи цієї резонансної ситуації заінтригував своєю заявою.

І це лише початок. Запасайтеся попкорном, далі буде ще веселіше. Та підкиньте відерце, голові комітету арбітрів – Лучано Лучі. Який вже 13 років поспіль покриває все це свавілля українського арбітражного корпусу. Без жодного шансу на прогрес та розвиток,

– написав журналіст.

Сезон УПЛ-2023/2024 лише нещодавно розпочався, а вже є чимало скарг від тренерів та футболістів щодо чесності суддівства. Можливо, Лучано Лучі вже слід покинути свою керівну посаду в українському суддівстві, за яку він отримує дуже пристойні кошти?