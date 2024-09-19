Довбик отримав нового тренера: що відомо про хорватського спеціаліста
Керівництво італійської Роми визначилося з кандидатурою головного тренера. Команду Артема Довбика очолив хорватський фахівець Іван Юрич.
Іван Юрич підписав контракт з "вовками", який розрахований до червня 2025 року. Про це повідомляє офіційний сайт Роми.
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Юрич – новий тренер Роми
Перед 49-річним хорватським фахівцем стоїть завдання за підсумком сезону потрапити у груповий етап Ліги чемпіонів. У разі її успішного виконання Юрич продовжить працювати в Ромі.
Зазначимо, що на тренерському містку Юрич замінив легенду "вовків" Даніеле Де Россі. Італієць очолював Рому з січня 2024 року.
Старт сезону "жовто-червоні" відверто провалили. У чотирьох матчах римський клуб заробив лише три очки та займає 16-й рядок в таблиці Серії А. В останньому поєдинку Рома втратила перемогу попри гол Артема Довбика.
Дебют Юрича на посаді головного тренера Роми відбудеться у неділю, 22 вересня. Команда Довбика зіграє проти Удінезе.
Що відомо про нового тренера Роми
- Іван Юрич під час ігрової кар'єри захищав кольори Хайдука, Севільї, Альбасете, Шибеника, Кротоне та Дженоа.
- У складі національної збірної Хорватії зіграв 5 поєдинків.
- У 2010 році розпочав тренерську кар'єру. Спочатку працював на різних посадах в Інтері та Палермо. А згодом очолив дублерів Дженоа.
- Був головним тренером Мантови, Кротоне, Дженоа, Торіно та Верони.
- За підсумком сезону 2015/16 був визнаний найкращим тренером Серії В.
- Останні три роки очолював Торіно.
Нагадаємо, що Рома є суперником київського Динамо в Лізі Європи. Їхній очний поєдинок у Римі відбудеться 24 жовтня.