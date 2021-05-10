Українець Петряк забив шедевральний гол в Угорщині та завершив сезон у топ-5 бомбардирів: відео

10 травня 2021 , 07:34
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Джерело:

24 канал

Український нападник Фехервара Іван Петряк забив Діошдьйору (4:0) в останньому турі чемпіонату Угорщини.

На 44-й хвилині Петряк відкрив рахунок, а в другому таймі його партнери по команді ще тричі вразили суперника у гостьовому матчі. Дубль зробив Неманья Ніколіч, один гол забив грузин Буду Зівзівадзе.

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  • Клуб Петряка фінішував третім в національному чемпіонаті, набравши 56 очок і пропустивши вперед Академію Пушкаша і Ференцварош Сергія Реброва.
  • Петряк забив 12 голів за сезон і зайняв 4 місце в списку найкращих бомбардирів чемпіонату Угорщини.

Відео голу Петряка

 

Автор: Юрій Семенюк