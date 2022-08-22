Повернення "колишнього": Шахтар підписав Івана Петряка
22 серпня 2022 , 11:51Читать новость на русском
Джерело:сайт Шахтаря
Донецький Шахтар продовжує підсилюватись колишніми футболістами команди. Іван Петряк повернувся до "гірників".
Повертаються колишніх гравців
Лівий вінгер знову виступатиме в Україні. 22 серпня донецький клуб офіційно оголосив про повернення Івана Петряка.
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28-річний футболіст підписав контракт терміном на 4 роки – до 30 червня 2026 року.
"Гірники" повернули чергового колишнього гравця команди. До цього до Шахтаря приєднались гравці Маріуполя, Андрій Тотовицький, який виступав за Колос, та Олександр Зубков, який грав за угорський Ференцварош.
Цікаво те, що якраз у матчі проти Шахтаря Петряк дебютував в УПЛ у 17-річному віці.
Футбольна кар'єра Івана Петряка
- У 2011 році перейшов у луганську Зорю-2. А вже через три роки підключився до головної команди Зорі.
- У 2016-му підписав контракт із Шахтарем, але продовжив виступати за луганську команду. Але вже на правах оренди.
- Через два роки пішов за ігровим досвідом за кордон. Петряк був орендований угорським Ференцварошем.
- Після річної оренди повернувся до "гірників".
- А вже влітку 2019-го офіційно став гравцем угорського Фехервара, за який виступав до нині.
- У цьому сезоні встиг провести за угорців 6 матчів, у яких відзначився голом та асистом.