Російський автогонщик з дівчиною заживо згоріли в машині після моторошної ДТП: фото
12 липня 2021 , 17:25Читать новость на русском
Джерело:Фонтанка
У Ленінградській області (Росія) сталася страшна аварія за участі спортсменів. В результаті ДТП загинув відомий автогонщик Іван Куренбін і мотогонщиця Тетяна Ігушина.
Близько 22 години в результаті невдалого маневру легкова машина вилетіла в кювет, де зустрілася зі стовпом.
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Легкий спорткар спалахнув, подібно сірнику. Від нього не залишилося практично нічого. Експертам доведеться вивчити обвуглені тіла, щоб встановити, яке з них належало Івану, а яке Тетяні.
Фото з моторошного ДТП Івана Куренбіна і Тетяни Ігушиної / Фото: 47news
Що відомо про загиблих
- 32-річна загибла Тетяна Ігушина – московська мотогонщиця. Вона підкорила столицю, приїхавши з Казані. У 2018 році взяла участь в кругосвітній гонці спільно з учасницями з США, Швейцарії та Австрії і за 18 днів проїхала на своєму байці 24,741 км.
- 36-річний Іван Куренбін – один з найбільш ранніх представників дрифт-руху Петербурга, пілот Russian Drift Series (RDS). Він народився у відомій петербурзької сім'ї радянського фігуриста, тричі срібного призера чемпіонатів СРСР, бізнесмена і колекціонера антикваріату Володимира Куренбіна. Мати гонщика – власниця арт-готелю "Рахманінов", сестра – стиліст. Сам загиблий також займався бізнесом, керував архітектурно-художньою студією, тримав дрифт-майстерню і володів готелем поруч з Двірцевою площею.